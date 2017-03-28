В Шотландии парламент поддержал новый референдум о независимости

Парламент Шотландии поддержал инициативу правительства направить запрос в Лондон относительно проведения второго референдума о независимости.

Об этом сообщает ВВС.

Во время голосования 69 депутатов выступили в пользу того, чтобы требовать разрешения провести референдум, прежде чем Британия покинет ЕС. Против проголосовали 59 депутатов.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что референдум необходим для того, чтобы позволить Шотландии решить, каким путем следовать на фоне решения о Brexit.

Принятие шотландским парламентом позволит Стерджен обратиться к правительству Великобритании с просьбой провести еще один референдум.

Правительство ранее уже заявило, что будет блокировать шотландский референдум до завершения процесса выхода страны из ЕС.