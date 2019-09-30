В штабе Байдена призвали телеканалы не приглашать Джулиани на эфир

Два представителя избирательного штаба Джо Байдена разослали руководителям некоторых американских телеканалов письма с просьбой не приглашать на эфир адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает The Hill.

"Сторонники бывшего вице-президента Джо Байдена призвали руководителей телевизионных медиа прекратить приглашать личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в качестве гостя для своих эфиров", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, соответствующие письма были направлены на телеканалы NBC, CBS News, CNN, Fox News. Кроме того, текст письма опубликовали в Twitter.

"Предоставляя слово Джулиани, вы позволяете ему говорить откровенную ложь при обсуждении вопросов национальной важности", - говорится в письме.

Советники Байдена - Анита Данн и Кейт Бедингфилд - утверждают, что "Джулиани не является должностным лицом и не занимает никакой государственной должности, которая давала бы ему право высказываться в эфире на всю страну".

Джулиани прокомментировал ситуацию по просьбе журналистов и заявил, что письмо "звучит как обычное проявление цензуры политиков левого крыла".

Как сообщал Укринформ, комитет по разведке Палаты представителей рассматривает жалобу агента ЦРУ, в которой указывается, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп попросил Президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице- президента Джо Байдена - главного соперника на президентских выборах 2020 - и его сына Хантера.

В США в течение последней недели существенно обострилась политическая ситуация из-за обнародования деталей телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

По материалам: Укринформ