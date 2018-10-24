В Швейцарии задержали двух россиян по подозрению в подготовке кибератаки на WADA

В Швейцарии во вторник, 23 октября, местные правоохранительные органы по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне задержали двух граждан России, сообщает швейцарское новостное агентство SID, передает Deutsche Welle.

Швейцарские правоохранители не раскрывают подробности дела и имена задержанных; известно лишь, что Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.

Также сообщается, что кроме WADA, хакеры планировали атаки на ряд других учреждений.

Напомним, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила о том, что в апреле местные власти выслали четырех агентов ГРУ, которых подозревают в попытке совершить кибератаку на ОЗХО. При этом во время задержания россиян, в Организации по запрещению химоружия проверяли вещество, которым в марте отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Через несколько часов после такого заявления уже США обвинили семерых россиян, включительно с высланными из Нидерландов, в кибератаках по всему миру.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция) /