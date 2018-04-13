В Сирии химоружие использовалось не менее 50 раз, - Хейли

Посол США в ООН Никки Хейли в пятницу заявила, что, по оценкам Вашингтона, режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии не менее 50 раз в течение семилетнего конфликта. Об этом сообщает Usnews.

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа, по которому мы все согласны", - сказал Хейли, добавив, что мирные жители пострадают, "если мы разрешим Асаду нормализовать использование химического оружия".

По ее словам, Россия одна применила 6 раз вето для того, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии.

"Если бы Россия выполняла свои обязательства, нас сегодня тут не было бы", - подчеркнула она.

Россия одна применила 6 раз вето для того, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии. Если бы РФ выполняла свои обязательства, нас сегодня тут не было бы - Постпред США при ООН https://t.co/j1ZBCpDLNt pic.twitter.com/dnsSj0EydA - ООН (@UnitedNationsRU) April 13, 2018

Напомним, Совет безопасности ООН сегодня, 13 апреля 2018 года, проводит инициированное Российской Федерацией заседание по ситуации в Сирии.