В Сирии настаивают, что "Су" находился в своем пространстве, Израиль это отрицает

Сирийский военный самолет, сбитый силами израильской ПВО, находился в воздушном пространстве Сирии и атаковал позиции террористов на юге страны Фото: Mike Freer / airliners.net

Сирийские военные утверждают, что самолет "Су-22" вел огонь по позициям террористов близ населенного пункта Сайда в районе Вади-Ярмук.Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА, ссылаясь на источники в командовании армии.

А телеканал "Скай ньюс - Арабия" сообщает, что самолет упал на сирийской территории в бассейне реки Ярмук.

Между тем, израильское командование выступило с заявлением противоположного характера.

"Две ракеты "Пэтриот" были запущены по сирийскому истребителю "Сухой", проникшему в израильское воздушное пространство, - гласит это заявление. - Армия отслеживала заранее передвижение истребителя, который проник на 2 километра в воздушное пространство Израиля, после чего был сбит ракетами "Пэтриот"".

О судьбе экипажа самолета ни та, ни другая сторона пока ничего не сообщает.

Ранее поступали сведения о том, что сирийский военный самолет "Су" вторгся в воздушное пространство Израиля и был сбит израильской армией.

В мае российский военный самолет потерпел катастрофу в Сирии.