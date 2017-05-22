В Сирии погиб капитан Вооруженных сил РФ Евгений Константинов.

Об этом заявила организация "Боевое братство", приводит ее заявление издание "Город на Бире".

Российский военный погиб 3 мая. Сообщается, что он пытался спасти получившего ранение майора ВС РФ, однако получил шесть пулевых ранений и погиб.

В заявлении уточнили, что Константинов "был направлен в спецкомандировку для оказания помощи командованию войск Сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих".

Подтверждения этой информации Министерством обороны РФ пока нет.

Как сообщал "Обозреватель", с начала 2017 года в Сирии погибли три российских военных советника, которые якобы выполняли "интернациональный долг".