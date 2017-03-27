В Сирии сбили российский вертолет, - СМИ

Группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что сбила российский вертолет в провинции Латакия на востоке Сирии.

Об этом сообщает издание Al Masdar.

По информации издания, вертолет был сбит огнем пулемета у границы с Турцией.

Источники Al Masdar сообщают, что в месте, где был сбит вертолет, российские военные военные проводят поисковую операцию.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в Сирии не сбивали российский вертолет, передает "Интерфакс".

"Все летательные аппараты ВКС России в Сирийской Арабской Республике находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению", - сказал в понедельник представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Напомним, ранее сегодня в ООН призвали Россию, Иран и Турцию обеспечить прекращение огня в Сирии.