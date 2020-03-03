В Сирии турецкие военные сбили в Сирии самолет армии Асада

Турецкие военные заявляют о том, что сбили самолет войск Башара Асада, в Сирии подтверждают атаку

Военный самолет L-39 войск режима Башара Асада был сбит сегодня в Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Сирийское агентство SANA также сообщает, что турецкие силы атаковали один из сирийских военных самолетов, не уточняя, был ли он сбит.

Всего за сутки, заявляют турецкие военные, был сбит сирийский самолет и БПЛА, уничтожены шесть танков, пять САУ, два комплекса ПВО, "нейтрализованы" 327 сторонников Асада.

27 февраля ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых. РФ говорит, что не атаковала турок, которые "помогали террористам". За несколько дней Турция сбила два (возможно, три) Су-24 сил Асада, а те - ударный дрон Турции.

