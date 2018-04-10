В Совбезе ООН началось экстренное заседание по химатаке в Сирии

Совет безопасности ООН 9 апреля начал экстренное заседание в связи с химической атакой на мирных жителей города Дума в Сирии.

"Вы не понимаете, что вы творите... После вас остается лишь хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить рыбку, но ловите только мутантов", - заявил первый спикер заседания, представитель России в Совьезе ООН Василий Небензя.

Российский спикер уверяет, что Россия не виновна в химатаке, в результате которой погибло около 150 мирных сирийцев. Он предлагает представителям Запада приехать в Дамаск и убедиться лично.

"Даже во времена Холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники не делали", - добавил представитель РФ.

Напомним, ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в Сирии.

Как ранее сообщалось, в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" опубликовала фото тел погибших.