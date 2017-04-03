В Совете Европы шокированы терактом в метро Санкт-Петербурга

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд шокирован в связи с взрывами в метро Санкт-Петербурга.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Я шокирован и опечален новостями о смертельные взрывы в Санкт-Петербурге. Выражаю мои искренние соболезнования нашему государству-члену России" - написал Ягланд.

В свою очередь, Верховный представитель ЕС по политике безопасности Федерика Могерини выразила свою поддержку гражданам РФ после взрывов в метро Санкт-Петербурга.

Поддержку россиянам она высказала в своем Twitter.

"Следим с министрами иностранных дел ЕС о новостях из Санкт-Петербурга. Мысленно мы с россиянами", - написала Могерини.

Как известно, в Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв. Он произошел между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Официально заявляют о 50 пострадавших.