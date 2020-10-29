В Іспанії надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом продовжили до травня 2021-го

Іспанський парламент затвердив пропозицію уряду про дію надзвичайного стану до 9 травня 2021 року. Але він може бути скасовано раніше.

Деякі фракції спочатку не були згодні стверджувати продовження НП до травня, оскільки вважали, що у них не достатньо інструментів для контролю над рішенням.

У підсумку депутати підтримали рішення, додавши до нього зобов'язання прем'єр-міністра Педро Санчеса звітувати про ситуацію кожні два місяці. Також постанова містить можливість перегляду і зняття надзвичайного стану 9 березня.

Уряд Іспанії запровадив надзвичайний стан вдруге за рік минулого тижня. Воно дозволило вводити обмеження для запобігання поширення коронавірусу.

Іспанія стала першою країною, де було зафіксовано мільйон випадків зараження коронавірусом. В останні тижні почалося стрімке зростання випадків, з-за чого в регіонах почали вводити різні обмеження.

Вчора в Німеччині ввели карантин по всій країні на місяць. В рамках обмежень забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися більш як 10 осіб.

Також уряд Франції знову вводить режим самоізоляції по всій території країни. Він почне діяти з п'ятниці, 30 жовтня.