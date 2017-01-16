В США 26 конгрессменов намерены бойкотировать инаугурацию Трампа

Недавние резкие высказывания Дональда Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса стали причиной намерения многих депутатов бойкотировать инаугурацию

В США о своем решении бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа заявили 26 конгрессменов-демократов. Об это сообщает русская служба Би-би-си.

В качестве причины многие депутаты назвали недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса, являющегося для многих американцев видным участником движения за гражданские права.

После того как Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом", тот в своем Twitter написал: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

После этого заявления многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая состоится в пятницу.

Первым из депутатов бойкотировать инаугурацию решил представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес, о своем решении он сообщил еще в декабре.

Инаугурация Трампа будет первой пропущенной инаугурацией президента за 30 лет, что Льюис работает в конгрессе.

Предполагаемое вмешательство российских хакеров в выборный процесс Льюис назвал одной из причин, по которой он считает Трампа нелегитимным президентом.

20 декабря 2016 года Коллегия избирателей США официально утвердила победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп набрал 304 голоса избирателей, а его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, - 224 голоса.

6 января Конгресс США на заседании обеих палат утвердил решение Коллегии выборщиков, которая отдала большинство голосов Трампу.