В США арестовали украинца за незаконный экспорт тепловизоров в Украину

В США арестовали гражданина Украины Владимира Недовиза по обвинению в незаконном вывозе из страны военного оборудования, сообщается на сайте Минюста США.

По данным министерства, Недовиз в сговоре с другими лицами в Украине и США закупал военное оборудование с целью экспорта в Украину без соответствующих лицензий. Среди устройств - мощные прицелы ночного видения и тепловизоры стоимостью почти 9 тыс. долларов.

Правоохранители США заявили, что Недовиз представлялся гражданином США, а для вывоза техники скрывал истинное место назначения тепловизионного оборудования, а также использовал ложные имена и адреса. В случае признания задержанного виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы и один миллион долларов штрафа.

Как сообщалось, за три года Украина получила около трех млрд гривень военной помощи. С 2014 года страны мира поставляли Украине оружие, технику, обмундирование и медицинское оборудование, необходимые для противодействия российской агрессии.