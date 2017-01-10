В США демократы хотят, чтобы хакерские атаки РФ расследовались, как теракт 11 сентября - Reuters

Члены Конгресса США от Демократической партии предлагают создать комиссию по расследованию попыток вмешательства в выборы президента, в которую войдут и республиканцы, сообщает Reuters.

В Конгрессе могут создать комиссию по расследованию кибервмешательства в выборы в США Фото: ЕРА

Члены Конгресса США от Демократической партии призвали 9 января к созданию независимой комиссии по расследованию попыток России вмешаться в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что комиссия должна работать по той же схеме, что и расследование терактов 11 сентября 2001 года.

"В комиссию должны войти 12 представителей обеих партий. Они займутся допросом свидетелей, изучением документов, а впоследствии должны будут довести дело до суда и провести публичные слушания о "попытках Москвы либо иных сторон повлиять на выборы", - отмечает агентство.

В конце прошлой недели был опубликован доклад Национальной разведки США о киберугрозах со стороны РФ.

Так, в заявлении разведывательных ведомств Америки, обнародованном 5 января, говорилось, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США. Директор Нацразведки Джеймс Клэппер отметил, что вмешательство РФ в процесс выборов в Штатах не ограничивалось хакерскими атаками, использовались также "классическая пропаганда, дезинформация, фейковые новости".

6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Кроме того, в октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий. В декабре Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

