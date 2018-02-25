В США демократы обнародовали меморандум относительно вмешательства РФ в выборы

Комитет по разведке Конгресса США в субботу, 24 февраля, опубликовал подготовленный демократами служебный документ, который призван опровергнуть утверждения республиканцев о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Нынешний вариант меморандума был отредактирован, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию оригинального документа, сообщает DW.

В частности, в документе говорится, что сотрудники ФБР и Минюста не "злоупотребляли" так называемой программой слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки"). По сути, ФБР и Минюст выполнили свой долг по защите страны, получив разрешение суда на использование FISA в отношении Картера Пейджа, подозреваемого в том, что он явялется агентом российских властей, считают составители служебной записки.

Белый дом, который заблокировал публикацию меморандума демократов, ссылаясь на то, что он содержит в себе секретную информацию, подверг нынешнюю редакцию документа критике. Представитель Белого дома Радж Шах назвал его "политически мотивированным" документом, который "наполнен неподтвержденными обвинениями".

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что считает документ "политической и юридической халтурой". "Просто подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Настолько противозаконно", - заявил Трамп.

The Democrat memo response on government surveillance abuses is a total political and legal BUST. Just confirms all of the terrible things that were done. SO ILLEGAL! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2018 г.

Секретный документ, в котором говорится о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками ФБР и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США, был опубликован в начале февраля. Меморандум был подготовлен республиканцем Девином Нуньесом и опубликован, несмотря на серьезные возражения министерства юстиции и руководства ФБР.

Согласно докладу, ФБР получило разрешение суда для слежки за общением представителей России с Картером Пейджем, который во время президентской кампании был советником Трампа. В частности, в документе говорится, что выявленные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году.