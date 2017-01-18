В США госпитализировали Буша-старшего

41-й президент США Джордж Буш - старший был доставлен в больницу в Хьюстоне. Об этом сегодня, 18 января, заявил его представитель, сообщает телеканал KHOU-TV.Отмечается, что состояние 92-летнего бывшего главы Белого дома стабильное, но причины госпитализации неизвестны.

По словам представителя Буша, он должен покинуть больницу через несколько дней.

В 2015 году Буш попал в больницу после падения у себя дома, в результате которого он сломал один из шейных позвонков.

Джордж Буш - старший занимал пост президента США в 1989-1993 годах.

