В США говорят про нарушение Россией договора о вооружении

Россия разместила ракеты средней дальности действия, что нарушает договор 1987 года.

Россия развернула новую крылатую ракету, несмотря на заявления США о том, что это является нарушением договора о контроле над вооружением между двумя странами. Договор запрещает США и России разворачивать наземные ракетные комплексы средней дальности, сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа.

Россия разместила ракету средней дальности действия, которую разрабатывала в течение последних нескольких лет, несмотря на предостережения со стороны США, что это нарушает договор 1987 года. Чиновник отмечает, что нарушением была и разработка такой ракеты, однако администрация Барака Обамы не предприняла серьезных мер по решению этой проблемы. Размещение же ракеты является еще более серьезным нарушением и показывает отношение России к договору, считает чиновник.

Министр обороны России пока не прокомментировал информацию о размещении ракет.

Ранее сообщалось, что Кремль обвинил Белый Дом в навязывании "новой гонки вооружений". По словам представителя МИД РФ, развертывание Вашингтоном вооружения в Европе несет "мощный разрушительный потенциал для всей архитектуры европейской безопасности".