В США началось расследование получения экс-советником Трампа денег от России

В Пентагоне определят, нарушил ли Флинн процедуру получения финансов от иностранных правительств и компаний.

Министерство обороны США начало официальное расследование о получении бывшим генералом, экс-советником президента США Дональда Трампа Майклом Флинном больших денежных вознаграждений от иностранных правительств и компаний, в том числе и РФ.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Washington Post.

"Главная служба Пентагона по вопросам надзора начала расследование в отношении полученных денег от иностранных групп бывшим советником по вопросам национальной безопасности и отставным генерал-лейтенантом Майклом Флинном", - отметили члены комитета по надзору Палаты представителей США.

Собственно, определят, нарушил ли Флинн необходимую процедуру получения финансов от иностранных правительств и компаний, потому что согласно с законодательством, отставные высокопоставленные военные чины подпадают под запрет получать какие-либо платежи или заимствования от иностранных государств за исключением случаев, когда на это дается особое разрешение.

Напомним, Флинн ушел в отставку всего через 24 дня после своего назначения на этот пост на фоне политического скандала. Он разгорелся после того, как стало известно, что он скрыл свои переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком.