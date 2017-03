В США не будут обнародывать причину смерти Чуркина

В США не будут обнародывать причину смерти постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает журналист ABC News Дэн Линден на своей странице в Тwitter со ссылкой на заявление судмедэксперта.

Так, согласно заявлению офиса председателя судебно-медицинской экспертизы, Госдепартамент США распорядился не обнародовать результаты, ссылаясь на международное законодательство.

"Дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти", - говорится в документе.

NYC Medical Examiner won't publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin's diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM - Dan Linden (@DanLinden) March 10, 2017

Напомним, Чуркин умер 20 февраля в в Нью-Йорке.