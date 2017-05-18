В США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова

В администрации американского лидера не известно о какой-либо записи встречи с российским министром.

Пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер заявил, что Белый дом не знает о российской записи разговора президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, передает Reuters.

По словам Спайсера, ему не известно о какой-либо записи с российской стороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов предоставить Конгрессу запись переговоров Лаврова и Трампа, если на это даст согласие администрация США.

Напомним, газета The Washington Post написала, что Трамп во время встречи с Лавровым поделился секретными данными о террористической группировке "Исламское государство". Действия Трампа якобы поставили под угрозу критически важный источник разведки в ИГ.