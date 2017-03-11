В США неизвестный пытался незаметно проникнуть в Белый дом

В субботу, 11 марта, неизвестный мужчина пытался незаметно совершить проникновение в Белый дом в Вашингтоне, сообщает УНН.

По данным источника, сотрудникам безопасности удалось остановить нарушителя уже возле южного входа, с собой у него был рюкзак.

Кроме этого, во время инцидента президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп находился в как раз в Белом доме.

Стоит отметить, что в резиденции американского президента был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень тревоги.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в США снова начали пускать туристов в Белый дом. Помимо этого на сайте администрации отметили, что всем желающим посетить Белый дом, необходимо отправить запрос на участие в одном из туров не позже чем за 21 день до запланированной экскурсии в резиденцию президента США.