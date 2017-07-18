В США провели испытание первого в мире активного лазерного оружия

В США военные ВМС провели испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, это "первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие".

"Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем поражать цели со скоростью света", - заявил лейтенант Кейл Хьюз.

Сообщается, что скорость LaWS в 50 тыс. раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, в качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.

Напомним, ранее сообщалось, что решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze- 2017 фактически принято.

Так, главным отличием учений этого года стал так называемый "режим свободной игры". Замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире программы пояснил, что этот режим "связан с возможностью компьютерного прогнозирования развития ситуации, поэтому военные получают вводные уже в ходе отработки каких-то элементов. Украинские подразделения получили похвалы (от иностранных коллег - КР) прежде всего из-за того, что они реально воюют, в отличии от других стран, которые принимают участие в этих учениях".