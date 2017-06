В США проводится расследование против Дональда Трампа - Washington Post

Следователи под руководством спецпрокурора по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США Роберта Мюллера проводят расследование в том числе и лично против американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как сообщает издание, расследование относительно Трампа началось в мае через несколько дней после того, как президент уволил тогдашнего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Трампу вменяют попытки сопротивляться правосудию в связи с тем, что он, вероятно, оказывал давление на Коми, пытаясь достичь прекращения расследования возможных связей президентского советника Майкла Флинна с Кремлем. В команде Мюллера считают, что противоправные действия президента США - больше, чем словесные нападения на экс-руководителя спецслужбы, и планируют допросить ключевых представителей американских спецслужб.

Газета ссылается на пять собеседников, которые пожелали остаться неназванными. По данным Washington Post, директор национальной разведки США Дэниел Коутс, глава Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и его экс-заместитель Ричард Леджетт согласились дать показания. Их допросы могут состояться уже на этой неделе.

Публикацию The Washington Post прокомментировал пресс-секретарь адвоката Дональда Трампа Марк Коралл.

"Утечка ФБР по Трампу возмутительна, непростительна и незаконна", - написал он в Twitter. Таким образом представитель адвоката президента не исключил, что расследование началось.

Trump lawyer response to WAPO report doesn't push back on the claim that POTUS is under investigation. pic.twitter.com/xAQfcHcuH9 - Katy Tur (@KatyTurNBC) 14 июня 2017 г.

Напомним, ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Дональд Трамп требовал от него лояльности в расследовании о влиянии российских хакеров на выборы.