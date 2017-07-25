В США рассекретили показания сотрудника КГБ по делу об убийстве Кеннеди

Американский Национальный архив начал публикацию документов об убийстве Джона Кеннеди, среди которых — показания сбежавшего в США сотрудника КГБ, который утверждал, что вел дело убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда, когда тот находился в СССР. Об этом говорится на сайте архива.

В рассекреченных документах — 17 аудиозаписей допросов Юрия Носенко, бежавшего в США в 1964 году. Допросы были проведены в январе, феврале и июле 1964 года.

Всего огласке предаются 3810 документов ФБР и ЦРУ. 441 из никогда не публиковали, а 3369 бумаг ранее были обнародованы лишь частично.

На Джона Кеннеди напали 22 ноября 1963 года в техасском Далласе. Он получил смертельное пулевое ранение в голову. В убийстве признали виновным бывшего морпеха Ли Харви Освальда, который сам был застрелен на улице через несколько дней, когда его переводили из полицейского участка в окружную тюрьму. Освальд с 1959 по 1962 год жил в СССР.

Юрий Носенко начал работу в КГБ в 1953 году. Он бежал в США в феврале 1964 года. С начала 1970-х годов он работал консультантом ЦРУ, хотя до 1969 года спецслужбы США подозревали, что он — двойной агент.

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