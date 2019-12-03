В США Республиканская партия выпустила доклад в защиту Трампа по импичменту

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против президента страны Дональда Трампа и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Соответствующий документ обнародован на сайте партии.

В отчете указано, что Трамп не нарушал законодательство в результате его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Республиканцы считают, что в представленных утверждениях демократов и в словах свидетелей с их стороны "нет доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений".

"Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент", - говорится в документе.

Республиканцы опровергли утверждения демократов о том, что Трамп оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против сына бывшего вице- президента США Джо Байдера в обмен на военную помощь Украине.