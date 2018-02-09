В США снова произошел правительственный "шатдаун"

После неудачных попыток американского Сената в четверг принять законопроект о временном продлении финансирования правительства США, выделение средств правительственным учреждениям официально прекратилось.

Так называемый "шатдаун" начался в 0.00 в ночь на пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Это уже второе приостановление финансирования федерального правительства с начала года после того, как с 20 января членам Сената понадобилось несколько дней для восстановления полноценной работы администрации.

Дедлайн для продления финансирования правительства предусматривал принятие в обеих палатах американского Конгресса решение до конца четверга. Палата представителей, которая имеет прочное республиканское большинство успела принять необходимый законопроект. Впрочем, как и в прошлый раз, задержка произошла в Сенате.

Утверждение соответствующей законодательной инициативы блокировал один- единственный сенатор-демократ Рэнд Пол. Он не соглашался с тем, что предложенный план бюджета США рассчитан сразу на два года, что, по его убеждению, грозило увеличением бюджетного дефицита. Сенатор каждый раз после отклонения его требования использовал свое право вето, чем блокировал работу верхней палаты Конгресса до завершения дедлайна.

Тем временем предполагается, что нынешний "шатдаун" не будет продолжительным и законодателям удастся принять очередной законопроект о продлении временного финансирования правительства до 23 марта. Сенат намерен продолжить работу ночью и, как ожидается, необходимое решение впоследствии будет принято.