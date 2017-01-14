В США SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 (Видео)

В американском штате Калифорния с базы американских военно-воздушных сил Ванденберг стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, сообщается на официальном сайте компании.

Запуск состоялся в 12:54 по времени Восточного побережья США (19:54 по Киеву). С момента аварии ее ракеты Falcon 9 в сентябре 2016 года это первый пуск, осуществленный SpaceX.

"Через 1 минуту и 17 секунд полет идет нормально", - заявили в центре управления полетом SpaceX.

Отделение первой ступени ракеты прошло успешно, что было встречено аплодисментами в центре управления.

Специалисты компании рассказали, что авария при прошлом запуске в сентябре произошла из-за неполадок в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые были расположены в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал в штате Флорида во время тестирования двигателей.