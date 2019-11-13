В США стартуют публичные слушания по делу об импичменте Трампа

Расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей США 13 ноября переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире, сообщает Радіо Свобода.

Исторически редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением в личных или для политической выгоды, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и эти действия непоправимыми преступлениями. В частности, просил ли Трамп президента Украины Владимира Зеленского поручить провести расследование демократов и его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

В 9 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву - ред.) первым, кто будет давать показания, станет Уильям Тейлор, временный поверенный в делах Украины. Ранее на закрытых слушаниях он говорил об использовании администрацией Трампа темы военной помощи и визита в Белый дом для давления на Владимира Зеленского.

15 ноября публично на слушаниях выступит бывшая посол США в Украине Мари Йованович. Она ранее сказала следователям, что перед отзывом с должности испытывала нехватку поддержки со стороны Государственного департамента, а затем - угрозу со стороны Трампа.

В центре внимания расследования импичмента лежит жалоба представителя разведки США на 30-минутную телефонную беседу 25 июля между Трампом и Зеленским. Трамп называет расследование "охотой на ведьм".

Три дня общественных слушаний запланированы также и на следующую неделю.

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд должен дать показания 20 ноября. В тот же день ожидается, что на допросе появятся заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и заместитель госсекретаря Дэвид Гейл, 21 ноября - бывший чиновник Совета национальной безопасности Фиона Хилл.