В США умер основатель правозащитной организации Human Rights Watch

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет. Эту информацию подтвердил The New York Times сын правозащитника.

После поездки в СССР в 1976 году и знакомства с диссидентским движением Бернштейн в 1978 году организовал Human Rights Watch, которая сначала называлась US Helsinki Watch Committee.

Human Rights Watch является членом Международной ассоциации по защите свободы слова (IFEX), независимой организации, которая отслеживает нарушения свободы слова и занимается организацией мероприятий и кампаний в защиту журналистов, писателей и других людей, преследуемых за их участие в мероприятиях, связанных со свободой выражения мнений.

В период с 1966 по 1990 правозащитник возглавлял издательский дом Random House, который публиковал в том числе книги советских правозащитников и общественных деятелей, таких как академик Андрей Сахаров и его жена Елена Боннэр. Бернштейн также встречался с Сахаровым и Боннэр в Москве.

В 2011 году Бернштейн основал еще одну правозащитную организацию - Advancing Human Rights.

24 мая в Соединенных Штатах на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн, родители которого эмигрировали из Черновцов. Легендарный австрийский гонщик, трехкратный чемпион мира "Формулы-1" Ники Лауда умер 20 мая. Ему было 70 лет.

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