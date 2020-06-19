В США умер сын Никиты Хрущева

В США в возрасте 84 лет умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внучку советского лидера.

Сергей Хрущев умер в городе Крэнстон (штат Рой-Айленд). Это произошло утром 18 июня, рассказал "Известиям" друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.

Сергей Хрущев - доктор технических наук, профессор, герой Социалистического труда. В СССР он был конструктором в ОКБ Челомея - занимался разработкой крылатых и баллистических ракет, а также участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он переехал в США, куда его пригласили читать лекции по истории "холодной войны". Позже получил американское гражданство.