В США усложнили процедуру открытия рабочих виз.

Местным работодателям нужны квалифицированные кадры с научными степенями и опытом

Американцы стали меньше нуждаться в неквалифицированной рабочей силе, и сокращают приток в страну мигрантов-работяг. С конца декабря 2018 года Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) усложнило процедуру предоставления соответствующей визы - H-1B, которая открывается малообразованным труженикам, сообщил американский журнал Inc. Новые требования коснутся представителей всех стран, и украинцев в том числе.

Кто до сих пор требуется в Штатах - это рабочий персонал с опытом работы не менее трех лет и степенью бакалавра. Такие кадры нужны, и они продолжат беспрепятственно получать визы США. Так что у людей небогатый выбор: подучится и повысить квалификацию или искать работу в других странах. В DHS обещают не опускаться до формализма, и индивидуально изучать каждую заявку на американскую визу.

Рабочие визы H-1B разыгрываются каждый год в лотерее - Diversity Immigrant Visa. Таким образов в США пускают 65 тыс. человек и еще 2 тысячи иностранцев с научными степенями. Сейчас власти пытаются увеличить приток в страну квалифицированной рабсилы.

В Соединенных Штатах намерены качественно улучшить состав трудовой миграции. В Inc. пишут, что это делается по запросу американских работодателей. В тоже время американские журналисты уверяют, что власти прислушиваются к голосу общественности. И до 3 января 2019 года будут принимать предложения от общественных организаций. Так что правила предоставления H-1B еще могут корректироваться.