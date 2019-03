В США в штате Небраска затопило военную авиабазу (видео)

В американском штате Небраска из-за снегопада и повышения воды в реках затопило военную авиабазу Offutt.

Об этом сообщает пресс-служба авиабазы на своей странице в Facebook.

Вода начала прибывать 15 марта, и в течение двух суток она распространилась на треть территории базы. Тогда военные и местные жители бросили все силы на возведение сооружений для того, чтобы предотвратить подтопление.

Like large portions of Nebraska, Offutt personnel are battling flood waters which started to creep onto the installation March 15. Get the full story here - https://t.co/o90sNK9o8ipic.twitter.com/9px7LetGJR - OffuttAFB (@Offutt_AFB) March 17, 2019

Часть военнослужащих вынуждена была покинуть свои дома. Военные инженеры считают, что вода начнет отступать 21 марта.

"Важно понимать, что на восстановление уйдут недели и месяцы, поэтому это будет длительная работа", - заявил представитель 55-го авиакрыла ВВС США Кевин Хамфри.

Отмечается, что на авиабазе Offutt, которая уже сегодня должна возобновить работу в обычном режиме, располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США.