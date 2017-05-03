В США второй раз за неделю провели испытания баллистической ракеты

Военно-воздушные силы США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету дальнего радиуса действия Minuteman III. Об этом сообщает FoxNews, передает УНН.

Как отмечает издание, военно-воздушные силы США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету дальнего радиуса действия в среду утром, которая пролетела более чем 4000 миль (6437 км) от базы в Калифорнии и приземлился в Тихом океане вблизи Маршалловых островов.

Отмечается, что ракета Minuteman III была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии командой штата Монтана.

Также отмечается, что чиновники заявили, что запуск был запланирован несколько лет назад и не связан с ростом напряженности в отношениях с Северной Кореей.

Напомним, 26 апреля американские военно-воздушные силы планировали планировали провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.