В США ввели новые санкции против Китая и РФ через сотрудничество с КНДР

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против китайской технической компании, ее северокорейского генерального директора и российского дочернего предприятия, обвиняя их в незаконном финансировании Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

Новые санкции направлены на китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co, ее северокорейскую исполнительную компанию Song Jong Hwa и российской "дочки" Volasys Silver Star. Китайскую фирму подозревают в связи с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программы баллистических ракет.

Министр финансов США Стивен Мнучин в своем заявлении отметил, что ограничения призваны остановить поток нелегальных доходов КНДР.

"Эти действия направлены на то, чтобы остановить поток нелегальных доходов Северной Кореи от иностранных компаний, которые прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих сторон", - сказал Мнучин.

Также он предостерег компании во всем мире "принимать меры для того, чтобы не использовать работников из Северной Кореи для технологических проектов".

Напомним, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия выдала разрешения на работу на своей территории нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции СБ ООН по КНДР.

Санкции за вмешательство в выборы. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий наказание для иностранцев, которые вмешиваются в процесс волеизъявления американцев. Это касается и людей, и компаний. Наказывать будут за хакерские атаки на избирательные системы, пропаганду или утечку конфиденциальной информации политического характера. Санкции предусматривают замораживание активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям и запрет американских инвестиций в компании из черного списка.