В США запустили ракету-носитель Antares, частично изготовленную в Украине

Национальное аэрокосмическое агентство США сегодня, 21 мая, успешно запустило ракету-носитель Antares, первую ступень которой разработали украинские специалисты. Об этом сообщается на сайте NASA.

Отметим, ракета с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала с базы Wallops Flight Facility в Вирджинии около 12:00 по киевскому времени. Cygnus доставит на Международную космическую станцию около 3,4 тонны груза.

Главный разработчик РН Antares - корпорация Orbital ATK (США). PH предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического буксира Cygnus (третья ступень).

Пішла ракета! Співпраця України із США у космічній сфері розвивається! Опубліковано Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) 21 травня 2018 р.

Так, в создании ракеты участвовали украинские специалисты - в частности, конструкторское бюро "Южное" в сотрудничестве с другими отечественными предприятиями построило основную конструкцию первой ступени двигателя для космического корабля.

Новая конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" (Днипро) в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "РАПИД" (Чернигов) и другими. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях Antares, которые проводились в США.

Напомним, 12 ноября 2017 года в США с космодрома был успешно запущен ракетоноситель среднего класса Antares.