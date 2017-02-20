В США заявили, что Россия должна отвечать за эскалацию ситуации на Донбассе

В понедельник, 20 февраля, вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет NewsOne.

После разговора американский политик заявил, что США и НАТО настаивают на продолжении привлечения России к ответственности из-за эскалации ситуации на востоке Украины.

"Относительно Украины, наш Альянс будет продолжать привлекать Россию к ответственности и требует выполнения Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины ради мира и ради человеческих жизней", - заявил Пенс.

При этом он подчеркнул, что Америка будет отвечать на попытки российской стороны перекроить национальные границы военными действиями присутствием сил НАТО на территории балтийских стран и Польши.

"Сегодня мир как никогда нуждается в силе и лидерстве НАТО", - отметил Пенс.

Вместе с тем он заявил о позиция президента США Дональда Трампа относительно незыблемости преданности Америки трансатлантическому единству для безопасности и стабильность стран Европы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что является большим "фанатом" НАТО.