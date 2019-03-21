В столице Казахстана протестовали против ее переименования в честь Назарбаева: 20 задержанных

Полиция столицы Казахстана Астаны задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность 20 марта, предложил переименовать Астану в Нурсултан сразу после своего назначения. Парламент одобрил это решение позже в среду. Для утверждения нового названия города президент Казахстана должен подписать соответствующий указ.

Пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн- петиция против переименования собрала более 30 тысяч подписей менее чем за сутки. Десятки человек собрались в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

Астана была Акмолинском до 1961 года, позже город был переименован в Целиноград. После обретения независимости в 1991 году город был переименован в Акмолу. После того, как Назарбаев перенес столицу из Алма- Аты, Акмолу вновь переименовали. Ее нынешнее название - Астана означает "столица".

Назарбаев, которому сейчас 78 лет, управлял страной с 18-миллионным населением в течение почти 30 лет. После отставки с поста президента он остался председателем Совета Безопасности страны, главой правящей партии "Нур Отан", а также членом Конституционного Совета. Токаев предложил сделать его мнение приоритетным при принятии стратегических решений.

Дочь Назарбаева Дарига стала спикером Сената через день после отставки отца с поста президента и политологи не исключают, что она может со временем возглавить страну. Согласно Конституции, именно спикер верхней палаты парламента принимает полномочия главы государства в случае отставки или смерти президента.

Токаев - новый президент Казахстана - ранее занимал посты главы МИД Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Председателем Сената он был с 2007 по 2011 год и с 2013 года. Он будет исполнять обязанности главы государства до конца президентского срока, который заканчивается в апреле 2020 года.

Остается неясным, собирается ли Токаев баллотироваться на пост президента на полный срок, после того, как Назарбаев оценил его во вторник как "человека, которому можно доверять, чтобы он руководил Казахстаном".

По материалам: Reuters