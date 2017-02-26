В столице Турции прошла акция против присоединения Крыма к России

У стен посольства России в Анкаре прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине присоединения Крыма к России, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что акцию организовала Ассоциация НПО крымских татар. В ней приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции.

По словам руководителя ассоциации Тунджера Калкана, Крым и крымские татары никогда не смирятся, по его мнению, с «оккупацией», а акции протеста против присоединения полуострова к России будут продолжены.

Участники акции возложили к зданию российского посольства черный венок в знак протеста против политики России в отношении Украины.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у Москвы и Анкары остаются расхождения по принципиальным вопросам, в том числе по Крыму.