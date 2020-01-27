В Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ при участии Украины

Сегодня, в понедельник, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ней снова примет участие украинская делегация Верховной Рады после осенней паузы, когда делегация отказалась участвовать из-за возвращения России в ПАСЕ.

"Мы едем в полном составе делегации ... Это значит, что мы едем вместе с основными членами и заместителями. У нас есть наработанная положительная повестка вместе с нашими партнерами из стран "Балтик +" (Латвия, Литва, Эстония и Грузия - ред) и мы едем, чтобы отстаивать интересы Украины", - заявила ранее глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько. Она также отметила, что украинская делегация в ПАСЕ не запланировала никакого сотрудничества с Россией.

Согласно повестке дня заседания, сегодня должны избрать нового президента ПАСЕ.

В течение сессии должны состояться дебаты о нарушении членами ПАСЕ уставных обязательств. В Ассамблеи планируют обсудить функционирования демократических институтов в Польше и сообщения о политических заключенных в Азербайджане.

Поступили также запросы на проведение дебатов о ситуации в Ливии и Ближнем Востоке, и какое влияние это окажет на Европу, а также о нарушении прав человека и верховенства права в Турции.

Депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов.

Запланировано проведение двух дебатов: одни о торговле мигрантами и пропавших без вести беженцах и детей-мигрантов, другие про "туризм" с целью трансплантации органов и торговлю тканями и клетками человека.

Ассамблея должна заслушать отчет о минимальных стандартах для избирательных систем, основанный на наблюдении за выборами в Беларуси.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла заявление о возвращении постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы изменила процедуру применения санкций, и Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ после четырех лет перерыва.

В ответ на это делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ покинули зал заседаний. Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ.

Как сообщается на сайте парламентской ассамблеи Совета Европы, первая часть сессии ПАСЕ (т.н. зимняя сессия) продлится 27-31 января в Страсбурге.