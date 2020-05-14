В Італії оголосили масову легалізацію мігрантів

В Італії вперше за останні вісім років знову оголосили масову легалізацію іммігрантів, які протягом тривалого часу жили і працювали в країні незаконно (без дозволу на проживання).

Однак легалізувати своє перебування на Апеннінах зможуть тільки окремі категорії трудових мігрантів, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з урядовим указом, запит на отримання тимчасового дозволу на проживання (permesso di soggiorno) можуть подавати робочі зі сфери побутових послуг, які працюють в сім'ях (доглядальниці, прибиральниці, няні), і особи, які задіяні в сільськогосподарському секторі (збирачі врожаю на полях)).

Поки мова йде про надання тимчасового дозволу на проживання з терміном дії шість місяців. Відповідні документи іноземці або їх роботодавці зможуть подати в місцеві правоохоронні органи протягом 1,5 місяця - від 1 червня до 15 липня.

Іммігранту належить довести перебування в країні до 8 березня 2020 року і те, "що не залишав територію Італії після цієї дати".

Іноземні громадяни, у яких термін дії пермессо закінчився після 31 жовтня 2019 року, також мають можливість просити новий документ з обмеженим терміном дії на 6 місяців. Запит на легалізацію можуть подавати і ті працівники зазначених категорій, які раніше взагалі не мали дозволу на проживання.

За різними даними, легалізація стосуватиметься 300-500 тисяч мігрантів.

Остання масова легалізація в Італії була в 2012 році.