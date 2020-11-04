В Італії вводять комендантську годину через зростання кількості пацієнтів із COVID-19

Італія із 4 листопада запроваджує комендантську годину, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідний указ 3 листопада ухвалив уряд країни.

Комендантська година діятиме із 22.00 до 5.00. Жителям буде заборонено виходити з дому без поважної причини.

За інформацією The Local, в Італії закриють торгові центри у вихідні та святкові дні, припинять роботу музеї та виставки.

Студентів та старшокласників переведуть на дистанційне навчання.

Обмеження діятимуть і в громадському транспорті - його дозволять заповнювати тільки на 50%.

Державним агентствам і приватним фірмам наказали перевести всіх співробітників на віддалену робота, наскільки це можливо.

Нові обмеження починають діяти із 4 листопада і триватимуть шонайменше місяць.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса станом на ранок 4 листопада, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у світі становила понад 47,5 млн осіб, померло вже 1,2 млн хворих, а більше ніж 31,6 млн - одужало.

В Італії зафіксували 759,8 тис. випадків інфікування, 302,2 тис. хворих одужали, померло 39,4 тис. осіб.