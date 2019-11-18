В Тбилиси протестующие блокируют парламент и возводят баррикады

Тысячи грузин вышли на протест 17 ноября под парламент Грузии в Тбилиси.

Причиной стал провал избирательной реформы. Сначала акция проходила мирно, но потом демонстранты заблокировали все выходы из здания законодателей.

После мирной демонстрации днем с флагами Грузии, НАТО, ЕС и даже Украины жители столицы Грузии Тбилиси перешли к решительным действиям и заблокировали здание парламента.

Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, передают "Новости-Грузия".

Сообщается, что более 20 оппозиционных партий накануне провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

МВД Грузии уже предупредило участников акции, что любой факт правонарушения, попытку штурма или блокировку административных органов немедленно будет пресекать полиция.

Напомним, в Грузии члены оппозиционных партий, а также гражданские активисты приступили к пикетированию всех входов в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам. Позже участники протестной акции заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

9 сентября парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария, который ранее находился на должности руководителя МВД. Перед этим митингующие несколько месяцев выступали против Гахарии.

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