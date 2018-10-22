В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора

Скульптуру установили на Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

Фото: twitter.com/kmorcos

В канадском городе Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ".

В церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, сред которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - отметила Фриланд.

Скульптуру установили на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

Ориентировочная стоимость мемориала составила 1,2 млн долларов. Большую часть этой суммы собрала украинская диаспора.

Во время своего выступления Фриланд также также упомянула об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который находится в российской колонии по сфабрикованному обвинению в терроризме.

"Стоит вспомнить об Олеге Сенцове и подумать о крымских татарах... Вечная память всем жертвам, мы будем дальше бороться за тех, кто страдает", - подчеркнула она.

Напомним, весной в канадской провинции Онтарио организовали образовательный автобусный тур о Голодоморе.

Канада стала первой страной, которая признала Голодомор геноцидом украинцев еще в 2008 году. С того времени в парламенте страны регулярно проходят официальные мероприятия по случаю годовщины тех ужасных событий.