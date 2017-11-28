Віце-президент Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу підтвердив, що Тихонова є дочкою Путіна

Віце-президент Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу з юридичних питань Манфред Мохаб підтвердив агентству Reuters, що Катерина Тихонова є дочкою президента РФ Володимира Путіна.

Він сказав, що знає її за спільною роботою в президії організації.

На запитання про те, чи дійсно Тихонова є дочкою Путіна, Мохаб відповів ствердно.

Кремль і сама вона проігнорували прохання прокоментувати цю інформацію.

На сайті Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WRRC) повідомляють, що Тихонова є одним із віце-президентів організації.

Reuters пише, що Центр акробатичного рок-н-ролу "Жаворонки", який збудують у московському районі Хамовники, стане єдиною у світі будівлею, пристосованою для занять цим видом спорту. Агентство повідомляло, що спорткомплекс обійдеться муніципальному бюджету в 1,9 млрд руб. Зазначали, що рішення побудувати його могло бути пов'язано з тим, що Тихонова є віце- президентом WRRC і високопосадовцем національної федерації цього виду спорту, вона також продовжує виступати як чинна спортсменка.

Уперше про те, що Тихонова може бути дочкою Путіна, ЗМІ повідомили в січні 2015 року. Російський журналіст Олег Кашин зазначив, що Катериною Тихоновной звуть колишню тещу президента РФ, дівчина могла назвати себе так на честь бабусі.

У жовтні 2015 року російське інформаційне агентство "Интерфакс" опублікувало перше інтерв'ю з Тихоновою. У ньому про родинні зв'язки з президентом РФ не йшлося. Водночас співробітник агентства Юрій Погорєлий підтвердив у Facebook, що Тихонова - дійсно дочка Путіна, але говорити з журналістами погодилася тільки про університет і відмовилася фотографуватися.

У березні 2016 року видання The Guardian писало, що Тихонова стала найвпливовішою молодою росіянкою у світі.

Сім'я російського бізнесмена Кирила Шамалова, якого називають чоловіком Тихонової, посідає четверте місце серед найбагатших кланів РФ.