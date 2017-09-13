В центре Барселоны полиция провела антитеррористическую операцию

Полиция Каталонии проводит антитеррористическую операцию в Барселоне недалеко от известного собора Святого семейства.

Как сообщается на официальной странице правоохранителей в Twitter, тревогу вызвал подозрительный фургон.

"В рамках атитеррористической операции мы проводим проверки возле собора Святого семейства, мы окружили район", - сообщают в полиции.

Правоохранители отмечают, что в том же районе проходит матч между "Барселоной" и "Ювентосом", посмотреть который пришли около 100 тысяч болельщиков. Поэтому внимание к подозрительным предметам повышенное, особенно после терактов в Барселоне в прошлом месяце.

Напомним, 17 августа микроавтобус въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Водителю фургона удалось убежать от полиции.

В ночь на 18 августа в Камбрильсе террористы на автомобиле совершили наезд на группу пешеходов, а затем атаковали их с ножами. Полиция открыла по террористам огонь на поражение.

В результате терактов погибли 15 человек, 13 из которых стали жертвами атаки в Барселоне. Одна пострадавшая скончалась в Камбрильсе. Кроме того, в автомобиле террористов было обнаружено тело 35-летнего испанца с ножевыми ранениями.

Среди погибших и пострадавших - граждане 34 государств, в том числе Испании, Бельгии, Португалии, Франции. Информации о пострадавших украинцах нет.

#Ampliamos Desalojan la #SagradaFamilia por una furgoneta con un paquete sospechoso https://t.co/kd9HVvXBcO #Barcelona pic.twitter.com/nh6lBp4HQS - MDZ online (@mdzonline) 12 вересня 2017 р.