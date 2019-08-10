В центре Москвы силовики задержали около 140 человек после акции за свободные выборы

В центре Москвы после окончания согласованного митинга за свободные выборы, полиция начала задерживать людей, которые не собирались расходиться. На данный момент, по данным МВД России задержаны 136 человек, передает "Интерфакс".

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны 146 человек.

Задержания проводились возле метро "Китай-город". Правоохранители также зачищали Ильинский сквер. Часть протестующих спрятались в храме Николая Чудотворца в Кленниках на ул. Маросейка.