В центре Парижа произошла стрельба

В Париже на Елисейских полях произошла стрельба, в результате которой один полицейский погиб и еще один был ранен. В полиции также сообщили, что нападавших было двое - один из них остается на свободе.

Министерство внутренних дел Франции опровергло информацию о гибели второго полицейского в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже.

По данным ведомства, раненый офицер находится в тяжелом состоянии, передает Reuters.

MORE: French Interior Ministry says second police officer is not dead despite prior reports, two police officers are seriously wounded pic.twitter.com/CSlMGHJIil - Reuters Top News (@Reuters) 20 апреля 2017 г.

Агентство также уточняет информацию о том, что кроме погибшего полицейского были ранены еще двое.

Ранее появилась информация, что второй полицейский, который был ранен во время стрельбы на Елисейских полях в Париже, умер.