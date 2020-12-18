Віцепрезидент США Пенс із дружиною зробили щеплення від COVID-19 у прямому ефірі

Віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина Карен публічно зробили щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer/BionTech, аби заохотити американців до вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал CNN, який вів пряму трансляцію заходу.

Пенс став першим з американських високопосадовців, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Окрім подружжя Пенсів прищепився також генеральний хірург США Джером Адамс.

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент США Джо Байден оголосив про намір публічно зробити щеплення проти COVID-19 наступного тижня.

11 грудня американський регулятор FDA офіційно схвалив вакцину від COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб. 13 грудня вантажівки розвезли препарати лікарнями у всіх штатах, а перші щеплення були зроблені 14 грудня.