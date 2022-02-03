Віцеспікерка польського Сейму висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Госевська висунула лідера кримськотатарського народу, нардепа від "Європейської солідарності" Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру.

Про це агентству Kirim Haber Ajansi повідомив 3 лютого польський правозахисник Петро Хелбович.

Із пропозицією висунути Джемілєва на Нобелівську премію миру виступали у Меджлісі торік восени. Раніше його вже тричі висували на премію - у 2009- му, 2011-му і 2015 роках, зазначає Суспільне.

Джемілєву 78 років. Він - правозахисник і дисидент, за часів Радянського Союзу 15 років провів у місцях обмеження волі за антирадянську діяльність.

Джемілєв є колишнім уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу та екскерівником Меджлісу. Організацію визнали у Росії екстремістською і заборонили у 2016 році. Влада РФ заборонила Джемілєву в'їзд в окупований Крим і порушила проти нього кілька кримінальних справ.