В Турции арестовали россиянку по делу об убийстве посла РФ - СМИ

Турецкая полиция арестовала гражданку России в рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова, которое произошло в декабре прошлого года в Анкаре.

Об этом сообщает Hurriyet.

Полиция арестовала россиянку, которую турецкие СМИ называют Екатериной Б., после проверки переписки в соцсетях Мевлюта Алтынташа, застрелившего Карлова.

По предварительным данным, россиянка общалась с Алтынташем по телефону и в мессенджере WhatsApp, но никогда не встречалась лично.

Правоохранительные органы Турции считают, что 33-летняя россиянка была причастна к организации проституции в 5-звездочных отелях в Анкаре.

Как сообщает РИА Новости, посольство РФ в Анкаре пока никак не прокомментировало арест россиянки.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

В деле об убийстве Карлова ранее были арестованы четыре человека, в том числе два сотрудника полиции.